Москва, 2 ноября, 2020, 14:19 — ИА Регнум. В основе защиты веры должно лежать не проявление агрессивности, а следование заветам веры, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 2 ноября, комментируя высказывания верховного муфтия России Талгата Таджуддина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор в Евросоюзе

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Как сообщалось ранее, в интервью РБК Талгат Таджуддин заявил, что «из-за пустяка, того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами — это не угодно ни Богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни».

«Верховный муфтий России абсолютно прав: свою веру необходимо защищать, но в основе этой защиты лежит не проявление агрессивности вовне, а твоё собственное следование заветам веры.

Карикатуры на высшие духовные ценности отвратительны в принципе, но даже если посмотреть на эту проблему вне религиозной системы координат, а просто с точки зрения отношений между гражданами одной страны, оскорблять то, что свято для твоего согражданина, — это и грязно, и разрушительно.

На мой взгляд, французы в настоящее время действительно работают не на сплочение Франции. Разве будет француз-католик рисовать карикатуры на пророка Мухаммеда? Тем не менее и французы-католики, и французы-атеисты живут в своей стране, и это их предки и они сами сделали Францию притягательной для переселения в неё большого числа мигрантов-мусульман. Приезжие должны сначала научиться уважать то общество, частью которого они захотели стать, потом поработать на благо той страны, в которую они переехали, а уже потом чего-то от неё требовать.

Талгат Таджуддин имеет основания для беспокойства: в России за последние дни наравне с закономерным осуждением террористических актов во Франции по их поводу прозвучало и много того, чего не должно было прозвучать. И верховный муфтий правильно бьёт тревогу: эти высказывания говорят о том, что и в нашей стране тоже могут вновь появиться желающие доказывать приверженность своей вере насилием. Это для нас — православных, мусульман, последователей других конфессий, атеистов — неприемлемо», — отметил Михаил Демурин.