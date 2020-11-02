Москва, 2 ноября, 2020, 13:56 — ИА Регнум. В Москве началась стабилизация ситуации с коронавирусом, сообщил 2 ноября мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус в Москве

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

"Вторую неделю мы видим относительную стабилизацию ситуации», — сказал мэр.

По его словам, это следует из основных показателей, по которым отслеживают ситуацию.

Мэр отметил, что у городских властей «это вызывает осторожный оптимизм», однако в целом обстановка остаётся напряжённой.