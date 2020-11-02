Санкт-Петербург, 2 ноября, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Сразу в шести регионах Северо-Западного федерального округа количество выявленных случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения превышает среднероссийский показатель. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

ИЦК СЗФО, количество случаев на 100 тыс. населения на 2 ноября 2020 г

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По состоянию на 2 ноября, в России 1 127,1 человека получили заражение коронавирусом из расчета на 100 тыс. населения. В среднем по Северо-Западу этот показатель равен 1 202,1 человека.

Мурманская область занимает первую строчку в СЗФО и пятую среди всех регионов РФ — 2 682,2 инфицированных человека на 100 тыс. населения. Также превышают общероссийский показатель Архангельская область (1 909,9), Республика Коми (1 638,3), Новгородская область (1 237,3), Псковская область (1 256,7), Санкт-Петербург (1 188,6).

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Заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской демонстрируют Ненецкий автономный округ (1 087,2), Республика Карелия (1 073,0), Калининградская область (712,5), Ленинградская область (650,5), Вологодская область (612,1).