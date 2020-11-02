Нижний Новгород, 2 ноября, 2020, 12:38 — ИА Регнум. Жители Нижегородской области пожаловались в социальной сети губернатору Глебу Никитину на нехватку лекарств в аптеках. Чиновник объяснил дефицит «ажиотажным спросом» и заверил, что аптеки уже пытаются решить эту проблему.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

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Об отсутствии антибиотиков «Азитромицина» и «Цефтриаксона» написали жители Нижегородской области. Эти препараты назначают при проявлении симптомов коронавируса.

«А почему в аптеках пропали препараты и антибиотики, которые худо-бедно борются с новой инфекцией? […] Писал в Минздрав, они пишут, что все эти препараты в дефектуре, якобы по вине производителей, аж до 2021 г. И всё, моя хата с краю. Чем лечиться людям-то?! Вмешайтесь в ситуацию, ведь разгар коронавирусной инфекции и ОРВИ начался, а лечиться нечем. Это как?!» — цитирует одного из пользователей «Нижний Новгород онлайн».

Никитин объяснил дефицит «ажиотажем».

"Люди решили, что нужно закупиться лекарственными препаратами впрок. Аптечная сеть (частные медорганизации) наращивают свои закупки у поставщиков», — сказал он. Когда продажа лекарств вернется в нормальный режим, глава области не сообщил.

Количество зараженных коронавирусом в области растет. По данным на 30 октября выявлено еще 389 новых случаев, всего по Нижегородской области количество заболевших составляет 42 349 человек. Выздоровели 35 620 человек, 808 умерли. Нижегородская области занимает четвертое место по количеству заболевших после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.