Цхинвал, 2 ноября, 2020, 12:17 — ИА Регнум. В Южной Осетии за минувшие двое суток выявили 137 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 ноября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"За двое суток в Южной Осетии выявлено 137 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровевших граждан — 63, также с учета медучреждений сняты 185 человек, которые контактировали с заболевшими людьми», — рассказала врач журналистам.

Она также сообщила, что за время пандемии умерли 11 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего, по данным Кочиевой, в республике выявили 1054 случая заражения коронавирусом.

Стоит отметить, что на сайте минздрава Южной Осетии официальные данных о распространении коронавируса нет, и вся информация публикуется со слов главного санитарного врача республики. 31 октября она сообщила, что в течение последних двух суток в стране выявили 148 носителей SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что школы в Южной Осетии были закрыты на карантин с 21 октября из-за выявленных случаев заражения в учреждениях коронавирусом, ОРВИ и гриппом.