Стокгольм, 2 ноября, 2020, 12:15 — ИА Регнум. Согласно данным Шведского периоперационного регистра SPOR, количество отложенных плановых операций вследствие пандемии коронавирусной инфекции продолжает расти. Сейчас общая задолженность системы здравоохранения Швеции оценивается в 76 000 отмененных операций. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Главной причиной отложенных операций являются нагрузка на медицинский персонал и коечный фонд, которые остаются зарезервированными для борьбы с пандемией. Перенесенные на более поздние сроки летние отпуска медицинских работников также сыграли свою негативную роль в нехватке персонала.

Преимущественно плановые операции были отложены в таких областях, как ортопедия, офтальмология и общая хирургия. Нынешнее усиление распространения коронавируса в Швеции по-прежнему сковывает ресурсы медицины, подчеркивают журналисты.