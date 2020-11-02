Лондон, 2 ноября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Учёные Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от осложнений, вызванных COVID-19, с учётом устранения неточностей предыдущих исследований. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Russian.news.cn Тест на наличие коронавируса

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Так, учёные изучили 175 научных работ и результате 10 тестирований на антитела. При анализе специалисты принимали во внимание постепенное уменьшение количества антител, из-за которого оценка доли умерших от числа заразившихся может оказаться завышенной.

Учёные пришли к выводу, что в бедных странах коэффициент летальности составляет 0,23%, в государствах с высоким уровнем дохода — 1,15%. Это связано с тем, что в странах с высоким уровнем дохода большое число людей преклонного возраста. У пациентов младше 40 лет коэффициент смертности достигает примерно 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, как говорится в исследовании специалистов из американского медицинского центра Маунт Синай (штат Нью-Йорк), антитела к SARS-CoV-2 в организме переболевшего коронавирусной инфекцией человека могут сохраняться до пяти месяцев.

В данном исследовании принимали участие свыше 30 тыс. человек и по его результатам стало известно, что антитела к коронавирусу могут быть в организме переболевшего на протяжении пяти месяцев в случае, если новое заболевание было перенесено в легкой или умеренной форме.

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