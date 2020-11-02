Симферополь, 2 ноября, 2020, 11:20 — ИА Регнум. Графики подачи воды для населения в Крыму могут действовать до декабря 2021 года в случае сохранения засухи, об этом 2 ноября на совещании оперштаба по вопросам водоснабжения сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вода. Севастополь, Крым

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»Готовы к худшему. Договорились, что графики пока до декабря 2021 года, в самом худшем варианте, если ни капли воды не будет», — заявил Аксёнов.

Аксёнов в то же время отметил, что в настоящее время в Крыму дождливо.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Правительством России на решение проблем с водоснабжением в Крыму выделено 50 млрд рублей. 30−31 октября в Крыму и Севастополе побывал вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин. В частности, в Крыму он заявил, что основной упор при решении водных проблем Крыма будет делаться на разработку подземных источников.