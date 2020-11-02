Москва, 2 ноября, 2020, 11:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 4796 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 ноября сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на 465 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 5261 случай заражения.

Всего в Москве выявили свыше 434 тыс. случаев заражения коронавирусом.