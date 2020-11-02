Казань, 2 ноября, 2020, 11:23 — ИА Регнум. В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 2 ноября заражены коронавирусом 8 506 человек, за минувшие сутки инфицированы еще 44 пациента. Накануне сообщалось о 45 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 7 570 человек, за сутки — 38 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 110 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Один новый случай заражения — завозной, остальные — контактные. В стационары госпитализировали 10 пациентов, 34 — лечатся на дому. Самое большое количество заболевших за сутки в возрасте от 30 до 50 лет — 14 человек, еще 13 в возрастной группе от 60 до 70 лет, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 19 инфицированных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии в октябре произошел ожидаемый подъем острых респираторных вирусных заболеваний и зафиксирован рост числа случаев как ОРВИ, так и новой коронавирусной инфекции.

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