Казань, , 11:09 — REGNUM В Татарии в октябре произошел ожидаемый подъем острых респираторных вирусных заболеваний и зафиксирован рост числа случаев как ОРВИ, так и новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

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Особо интенсивный рост числа заболевших пришелся на середину октября. Тогда максимальное количество заболевших в сутки достигало 55 человек. «В результате заболеваемость Covid-19 в октябре выросла на 52%, или на 372 случая по сравнению с сентябрем», — подчеркнула глава ведомства. За последние несколько дней в республике наблюдается некоторая стабилизация заболеваемости COVID-19, но ситуация по-прежнему напряженная, поскольку сезон простудных заболеваний только начался, добавила Патяшина.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в столице Татарии 4 ноября должен был пройти крестный ход. Мероприятие отменено из-за санитарно-эпидемиологической обстановки.

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