Вашингтон, 2 ноября, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Дональд Трамп выиграет выборы в штате Висконсин ‑ и победит на выборах президента США, заявила его дочь Иванка Трамп. Об этом она сообщает в своем твиттере 1 ноября.

Иванка Трамп

«В течение многих лет у нас был президент, который извинялся за Америку — теперь у нас есть президент, который стоит за Америку!» — объявила Иванка.

Она выразила уверенность, что «через два дня мы выиграем Висконсин и еще четыре года он будет президентом».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября во время выступления перед сторонниками в штате Висконсин, которое транслировали новостные телекомпании, Трамп вновь заявил о том, что именно Соединённые Штаты победили в двух мировых войнах, «разгромили фашизм и коммунизм».