Южно-Сахалинск, 2 ноября, 2020, 11:06 — ИА Регнум. По прогнозам развития бюджетной, налоговой и долговой политики Сахалинской области на 2021−2023 годы, региону впервые за семь лет для покрытия всех расходных обязательств придётся привлекать кредитные средства. В 2021 году запланировано взять кредиты на сумму 24 млрд рублей.

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Доходы бюджета Сахалина на 2021 год запланированы в сумме 108 млрд рублей, расходы — 128,2 млрд рублей. Дефицит — 20,2 млрд рублей.

С 2014 года Сахалин оставался единственным регионом Дальнего Востока, который не привлекал в бюджетный процесс кредитные средства. При планировании бюджета на 2021 год власти поняли, что собственных средств для исполнения всех обязательств не хватит.

«В связи с формированием бюджета Сахалинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с дефицитом планируется привлечение заемных средств для финансирования дефицита областного бюджета Сахалинской области. Осуществление государственных заимствований приведет к возникновению долговых обязательств Сахалинской области», — говорится в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики Сахалинской области на 2021−2023 годы».

Основными причинами необходимости привлечения кредитов стали рост расходных обязательств Сахалинской области, обусловленный необходимостью достижения целевых показателей региональных проектов, реализуемых в рамках соответствующих национальных проектов, рост расходных обязательств Сахалинской области, обусловленный необходимостью достижения целевых показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, необходимость завершения принятых к реализации объектов капитального строительства на территории Сахалинской области, высокая зависимость налоговых доходов бюджета области от поступлений налогов от крупнейших налогоплательщиков, в частности от поступлений налога на прибыль организаций в рамках Соглашений о разделе продукции.

«В качестве источника финансирования дефицита областного бюджета Сахалинской области будут использоваться кредиты банков», — сообщается в документе.

Из года в год кредитный портфель будет только наращиваться, и в 2022 году он запланирован в сумме 28,4 млрд рублей, в 2023 — 40,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах публичные слушания по проекту бюджета на период 2021—2023 годов пройдут в онлайн-режиме.