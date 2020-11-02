Москва, 2 ноября, 2020, 10:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 18 257 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на 408 человек меньше, чем сутками ранее, когда выявили 18 665 носителей коронавируса.

Лидерами по числу выявленных случаев остаются Москва (4796), Санкт-Петербург (923) и Подмосковье (556).

Всего в России за время пандемии выявили более 1 млн 655 тыс. случаев заражения коронавирусом.