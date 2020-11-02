Анадырь, 2 ноября, 2020, 10:39 — ИА Регнум. Наименьший прирост выявленных за октябрь случаев заражения коронавирусом в регионах Дальнего Востока отмечен на Чукотке — на 26%, или 49 выдано за месяц положительных тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На Чукотке на 2 ноября зарегистрирован 241 носитель коронавируса, излечились 219 человек, умерли три пациента.

С начала пандемии сделано почти 43 тыс. тестов.

Округу дополнительно выделено из федерального бюджета более 7,5 млн рублей на борьбу с ковидом.

Как сообщало ИА REGNUM, прирост подтверждённых случаев заражения коронавирусом за месяц на Дальнем Востоке составил 47%. По приросту заболеваемости в процентном соотношении ДФО занимает первое место среди семи федеральных округов.