Магадан, 2 ноября, 2020, 10:28 — ИА Регнум. В Магаданской области по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) количество выявленных заболевших с 1 по 31 октября увеличилось на 48%. Наибольший рост инфицированных за месяц отмечается в Еврейской автономной области — прирост составил 111%. Наименьший показатель среди регионов Дальнего Востока на Чукотке — 26%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Прирост подтверждённых случаев заражения коронавирусом составил 47%. По приросту заболеваемости в процентном соотношении Дальний Восток занимает первое место среди семи федеральных округов.

Всего на 1 ноября Дальний Восток занимает седьмое место среди восьми федеральных округов России по количеству выявленных случаев COVID-19 — 96 404 заболевших.

ДФО на седьмом месте по количеству выздоровевших — 69 135 пациентов излечились и последней позиции по количеству умерших — 916 летальных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2 ноября более 393 тыс. человек в России остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.