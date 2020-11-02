Тбилиси, 2 ноября, 2020, 10:13 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток выявили 1852 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом 2 ноября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Всего на текущую дату в стране выявили 42 579 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 26 800 человек победили инфекцию, в том числе 1696 за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 342 человека с диагнозом COVID-19, из них семеро — в течение последних суток. В стационаре лечат 4293 пациента, в оборудованных гостиницах — 2236. На карантин поместили 2977 человек.

Накануне в Грузии сообщили, что за последние сутки выявили 1791 новый случай заражения коронавирусом. За этот период также победили инфекцию 2413 человек, скончались 28 пациентов с диагнозом COVID-19.

Напомним, ранее глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что пик по темпам распространения коронавируса в стране ожидается на середину ноября. В этот период, по прогнозам, в сутки могут выявлять до 5 тыс. новых случаев заражения в день.