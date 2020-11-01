Санкт-Петербург, 1 ноября, 2020, 19:59 — ИА Регнум. В Петербурге количество случаев госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее на уходящей неделе увеличилось на 18 процентов по сравнению с предыдущей семидневкой. Ежедневно в больницы с таким диагнозом попадают порядка 600 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы

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"Нагрузка на городское здравоохранение продолжает расти», — сообщил 1 ноября председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Он отметил, что пиковым днем госпитализаций обычно является понедельник, в связи с чем у больниц, принимающих пациентов с COVID-19, выстраиваются длинные очереди из автомобилей скорой помощи.

Другой причиной очередей у стационаров является их ограниченная пропускная способность, которую нельзя увеличить даже наращиванием персонала, объяснил чиновник.

«Например, в приемном (отделении) есть один аппарат КТ, поэтому приходится ждать, пока исследование будет выполнено каждому пациенту», — отметил Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети.

В связи с этим продолжается перепрофилирование городских и федеральных медучреждений Петербурга под «ковидные» госпитали.

«Сегодня возобновляет прием пациентов с коронавирусом Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова (200 коек). C 6 ноября планируется перевести полностью на прием больных с коронавирусом Мариинскую больницу», — рассказал глава комздрава.

Напомним, на уходящей неделе начал прием коронавирусных пациентов павильон №7 в «Ленэкспо», а также больница Петра Великого Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова (178 коек).

Дмитрий Лисовец в очередной раз призвал петербуржцев и гостей города ограничить социальные контакты, соблюдать безопасную дистанцию и носить маски в общественных местах и транспорте.

Напомним, по данным городского оперативного штаба, за 31 октября в Петербурге было зафиксировано 896 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 42 случая больше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии в городе выявлено 62 272 случая заражения. От COVID-19 скончались 3872 человека, в том числе 29 летальных исходов подтверждено за последние сутки. Выздоровели 38 987 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 33 949 человек. Под медицинским наблюдением находятся 3837 человек.