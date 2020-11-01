Москва, 1 ноября, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Приостановка пересечения границы на въезд в Белоруссию для иностранцев в рамках борьбы с распространением коронавируса вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 1 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Это очередное доказательство, что все эти ограничения связаны исключительно с политикой!», — поделился мнением пользователь Строй П.

Ряд пользователей оказались удивлены таким решением. Более того, их смутил тот момент, что Белоруссия ввела ограничения на въезд для иностранцев с Запада, но не применила это для Российской Федерации.

«Странно, что с Россией не закрыли границу, ведь в России намного больше заболевших, чем в Польше и Прибалтике. Поэтому с точки зрения безопасности во время эпидемии нужно было закрыть границу на востоке, а не на западе, или же закрыть границы полностью. А так, получается, что дело совсем не в вирусе, тем более что Лукашенко говорил, что в него не верит», — написал Иван П.

Некоторые пользователей предположили, что данное решение носит не медицинский вопрос и не связан с распространением новой коронавирусной инфекции. Они считают, что вопрос носит политический характер и призван каким-то образом повилять на протесты в республике.

«Дело тут не в ковиде. Просто ковидом очень удобно теперь прикрываться в случае чего. Лукашенко решил задавить протесты окончательно и готов идти на крайние меры, а закрыть границы он решил, чтобы извне никто не лез и не мешал», — считает пользователь Djevel Dyrkar.

Тем не менее, многие комментаторы высказали свою поддержку решению властей Белоруссии. Многие это также связали с политической ситуацией в внутри страны.

«Хорошее решение, поддерживаю. Для них разлад Белоруссии — просто забава. Нет ни одного флага республики. А бело-красно-белый использовали полицаи. И пытаются нас разделить на группы, мол, у них есть какая-то истина и правда. С таким успехом моя бабушка могла тоже подать заявку в президенты и может Народ ее выбрал бы 40 лет Рабочего стажа, узник концлагеря. а тут домохозяйка хочет управлять такой страной», — пишет Роман С.

Напомним, Белоруссия с 1 ноября приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев в рамках борьбы с распространением коронавируса.