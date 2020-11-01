Минск, 1 ноября, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Участники акций протеста в столице Белоруссии, городе Минске собрались у урочища Куропаты, расположенного на окраине города. Об этом 1 ноября сообщают местные СМИ.

ИА REGNUM Манифестация в Минске

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Сотрудники правопорядка приступили к задержанию участников незаконных акций, манифестантам не дают подойти к Куропатам.

По примерным оценкам, среди протестующих порядка двух тыс. человек, в их сторону направлено значительное число силовиков, а также около десяти машин с военными.

Напомним, акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после победы на президентских выборах Александра Лукашенко. Демонстранты выразили недовольство результатами народного волеизъявления и начали активные манифестации, которые продолжаются до сих пор.