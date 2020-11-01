Баку, 1 ноября, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Турции и Азербайджана провели переговоры в Баку по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 1 ноября сообщается в заявлении МИД Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

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"Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу Мевлюта Чавушоглу о том, что Армения продолжает вести огонь по мирным гражданам и населенным пунктам Азербайджана», — отмечается в заявлении.

Боевые столкновения продолжаются, несмотря на заключенное соглашение о прекращении огня. Армянская сторона также обвинила Азербайджан в ударах по населенным пунктам.

Напомним, ранее в ходе переговоров в Женеве руководители конфликтующих сторон пришли к соглашению о прекращении ударов по гражданскому населению в Нагорном Карабахе.