Баку, 1 ноября, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян своим письмом к президенту России Владимиру Путину фактически признал, что Ереван проиграл войну в Нагорном Карабахе. Об этом Алиев заявил сегодня, 1 ноября, на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Баку.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге — все новости»

Напомним, что Пашинян действительно написал письмо Путину, в котором просил как можно скорее начать консультации на тему того, как Россия может защитить Армению в виду «азербайджано-турецкой агрессии». После этого Пашинян несколько раз говорил, что у Еревана есть доказательства того, что Турция вербует на Ближнем Востоке боевиков и отправляет их воевать в Карабах на стороне Азербайджана.

«Как вы знаете, недавно премьер-министр Армении направил письмо президенту России, господину Путину. Это письмо на самом деле — признание поражения», — сказал Алиев.

Он также отметил, что нет никаких оснований для прямого вмешательства России в конфликт, так как Азербайджан не угрожает непосредственной территории Армении и планов таких не строит.

В то же время Алиев требует, чтобы Армения вывела свои силы с территории Карабаха как можно скорее — иначе Баку «пойдёт до конца».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября и не прекращаются до сих пор. Военный успех сопутствует Азербайджану, поддержку которому оказывает Турция.