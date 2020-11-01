Минск, 1 ноября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали более 20 человек, которые 1 ноября принимали участие в несанкционированных акциях протеста в Минске и других городах страны. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» на своем сайте.

(сс)Homoatrox Протесты. Белоруссия.

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По данным правозащитников, всего на территории страны были задержаны 26 активистов, которые не согласны с итогами президентских выборов в стране. Почти все они были задержаны в столице Белоруссии.

Ранее сообщалось о 17 задержанных в Минске.

Напомним, 1 ноября в Минске и других городах страны проходят несанкционированные акции протеста.

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