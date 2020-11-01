Москва, 1 ноября, 2020, 11:03 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 18 665 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Алексей Колчин ИА REGNUM Специалисты лаборатории в защитных костюмах

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Сообщается, что 18 665 новых случаев заражения выявлены во всех 85 регионах России. 24,9% из выявленных случаев не имеют клинических проявлений COVID-19.

За сутки от последствий COVID-19 скончались 245 пациентов. Излечиться за сутки смогли 10 259 пациентов.

Наибольшее число выявленных случаев по-прежнему фиксируют в Москве — 5261. Далее следует Санкт-Петербург — 896 случаев, затем Московская область — 545.