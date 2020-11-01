Москва, 1 ноября, 2020, 10:16 — ИА Регнум. Врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов рассказал о факторах, при которых лучше отложить вакцинацию против SARS-COV-2. Об этом он заявил в интервью радиостанции Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По словам Викулова, примерно у 1% людей организм недостаточно эффективно реагирует или же вообще не реагирует на вакцинацию.

Специалист отметил, что способность организма отвечать на вакцинацию зависит от множества факторов. Это и состояние иммунной системы в момент вакцинации, и правильное поведение человека, а также техника иммунизации, стабильность и активность вакцины.

Викулов подчеркнул, что есть довольно много заболеваний, связанных с «иммунодефицитными состояниями». Вакцинация при таких заболеваниях также может не сработать.

Кроме того, есть довольно много факторов, которые влияют на выработку антител к коронавирусу SARS-CoV-2. К примеру, снижать выработку антител могут определенные препараты, принимаемые человеком. На это же влияют и определенные заболевания, в том числе хронические. Немаловажный фактор — количество клеток, которые продуцируют антитела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти в борьбе с пандемией коронавируса делают ставку на массовую вакцинацию населения. Разработаны уже как минимум три вакцины против коронавируса. Вакцинация должна начаться в ближайшие месяцы.