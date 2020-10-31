Москва, 1 ноября, 2020, 00:52 — ИА Регнум. Авиасообщение между Россией и Японией, приостановленное в связи с угрозой распространения коронавируса, возобновляется с 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

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Авиакомпании «Аэрофлот» и «Аврора» будут выполнять три авиарейса в неделю. Два авиарейса будут осуществляться в Токио из Москвы, один — из Владивостока в Токио. Сначала перелёты будут осуществляться один раз в неделю каждый, в дальнейшем количество полётов запланировано увеличить до двух раз в неделю.

После возвращения из Японии граждане России будут обязаны сдать тесты на коронавирусную инфекцию и в трёхдневный срок разместить их результаты на портале госуслуг.

Напомним, регулярное международное авиасообщение было прекращено Россией весной текущего года в связи с угрозой распространения коронавируса. Частичное возобновление авиаперелётов в ряд стран произошло летом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении авиарейсов из Самары в турецкий Стамбул.