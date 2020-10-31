Москва, 31 октября, 2020, 23:34 — ИА Регнум. Заявление Департамента региональной безопасности Москвы о том, что массовые мероприятия 4 и 7 ноября в Москве не состоятся в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, вызвало неоднозначную реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 31 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Константин Юон. Парад на Красной Площади в Москве 7 ноября 1941 года

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»Не буду никого оскорблять, но историю забывать не нужно ни в коем разе. Отмена парада приведет к очередному скачку самодурных летописцев и блогеров, очерняющих историю нашего великого народа и гневу истинных патриотов, которые помнят подвиги наших дедов. Это плохое решение», — считает Артём Б.

Многие уверены, что отмена якобы не была связана с неблагоприятной ситуацией на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

Другие же призвали вместо марша в честь парада 1941 года провести парад в честь Великой Октябрьской социалистической революции. Пользователи даже пообещали соблюдать все меры защиты против коронавируса на мероприятии.

«Давайте вместо парада в честь парада, проведем парад в честь 103 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции! А демонстрацию можно вообще бесплатно провести. Я даже в маске согласна и на 1,5 метровой дистанции!», — пишет пользователь Тата I.

Но нашлись и те, кто не увидел необходимости проводить подобные массовые мероприятия в условиях пандемии коронавируса. По их видению, данные праздники не стоят того, чтобы подвергать опасности жизни граждан.

«Вот реально сейчас парад нужен? Что он изменит. Тем, кто помнит, парады не нужны. Особенно в связи с эпидемией. А она есть. Куча знакомых переболела. А медицина у нас к такому не готова, особенно в провинции», — написала Татьяна.

Напомним, 31 октября в Департаменте региональной безопасности Москвы сообщили о том, что массовые мероприятия 4 и 7 ноября в Москве не состоятся в связи с ситуацией с коронавирусом.

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