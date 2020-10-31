МВД: в Минске задержана администратор еще одного Telegram-канала
Минск, 31 октября, 2020, 16:34 — ИА Регнум. В Минске задержали 28-летнюю женщину, которая администрировала канал и чат «Водители 97» в telegram. Об этом 31 октября сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова на своем официальном telegram-канале.
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Пресс-секретарь МВД также уточнила, что ранее был задержан еще один администратор данного канала, который призывал разбрасывать гвозди и саморезы на дорогах в целях блокировки движения транспортных средств.
По ее словам, задержанная администратор и ее сообщники распространяли инструкции, а также рекомендации по изготовлению и применению средств поражения живой силы, техники, имущества, призывали блокировать дороги в конкретных местах и в конкретное время, а также — к выводу из строя камер наружного наблюдения, светофоров, к принятию участия в забастовках и протестах.
Администраторы указанного канала выдвигали требования политического характера, призывали остановить производство на государственных предприятиях, воздействовать на сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, повреждать и уничтожать их имущество, блокировать, выводить из строя железнодорожные пути, а также совершать координируемые ими иные действия радикального характера, добавила Чемоданова.
По ее словам, за призывы к действиям, которые направлены на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, генеральной прокуратурой республики было возбуждено уголовное дело. Задержанную признали подозреваемой, ее заключили под стражу. Уточняется, что ранее она была осуждена за кражу и в данный момент она официально не работает.
Пресс-секретарь МВД сообщила о задержании еще пятерых «активных участников» данного канала в telegram.
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