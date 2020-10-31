Нассау, 31 октября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Шотландский актёр Шон Коннери скончался 31 октября, сообщает газета The Guardian.

Шон Коннери в роли агента 007

Шон Коннери скончался ночью в своём особняке на Багамских островах. В августе актёру исполнилось 90 лет.

За свою карьеру Коннери снялся более чем в 70 фильмах. Актёр был удостоен многочисленными наградами, включая «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус». Мировую известность Коннери получил благодаря роли Джеймса Бонда в серии фильмов по мотивам романов британского писателя Яна Флеминга. Шон Коннери исполнил роль «агента 007» в семи фильмах франшизы.

Среди других наиболее известных работ Коннери являются роли в фильмах «Человек, который хотел быть королем» и «Имя розы», а также «Неприкасаемые». В последние годы жизни актёр редко появлялся на публике, предпочитая тихую жизнь со своей супругой художницей Мишелин Рокбрюн.