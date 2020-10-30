Грозный, 31 октября, 2020, 02:32 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от лидера ЛДПР Владимира Жириновского извинений в связи с его комментарием о полномочиях руководителей субъектов РФ высказываться по вопросам международной политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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В своём Telegram-канале Кадыров выразил удивление и возмущение комментарием Жириновского, который «взял смелость учить глав и губернаторов своей работе».

Глава Чечни написал, что его критика по поводу карикатур на пророка Мухаммада связана с религиозными воззрениями, а не с политическими.

«Жириновский, извинись за свои слова», — написал Кадыров.

Он добавил, что сегодня в России проживают 30 миллионов мусульман, поэтому «не стоит затрагивать их религиозные чувства».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Рамзан Кадыров обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием прекратить нападки на ислам. Он осудил призыв Макрона вывесить на всех зданиях органов госвласти карикатуры на пророка Мухаммада.

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Комментируя призыв главы Чечни, Владимир Жириновский заявил, что руководителям субъектов необходимо избегать комментариев в поддержку террористических действий и добавил, что руководители регионов не должны вмешиваться во внешнеполитические вопросы.