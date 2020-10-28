Грозный, , 18:54 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает свои слова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона — отстаиванием своей позиции как мусульманина. Если для него как для главы субъекта не подобает высказываться по поводу внешнеполитических тем, то как мусульманин, он просто обязан защитить свою религию от нападок кого бы то ни было. Такое мнение Кадыров высказал, комментируя заявление главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.

По словам чеченского лидера, за свое мнение в защиту ислама он не поступится ни своей должностью, ни своей жизнью.

«Сейчас же, и снова как мусульманин, я повторяю свои ранние слова в отношении Макрона и готов это сделать еще тысячу раз. Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания Священного Корана и сунны. За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь!» — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Кадыров также подтвердил свои намерения всегда защищать свою религию, так как «молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией» он не собирается.

Напомним, сегодня, 28 октября, Дмитрий Песков высказался по поводу вчерашнего обращения главы Чечни к президенту Франции Эммануэлю Макрону. По словам пресс-секретаря президента РФ, в России внешнеполитическими вопросами занимается глава государства, а у глав субъектов есть другие полномочия.

Как сообщало ИА REGNUM, Рамзан Кадыров 27 октября обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием прекратить нападки на ислам. Он осудил призыв Макрона вывесить на всех зданиях органов госвласти карикатуры на пророка Мухаммада. Это высказывание главы Франции было сделано в связи с убийством исламистом 16 октября учителя школы.

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