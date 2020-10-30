Париж, 30 октября, 2020, 23:49 — ИА Регнум. Во Франции всего за время пандемии умер 35 276 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 545 пациентов. Об этом в пятницу, 30 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 49 215 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,331 млн.

Ранее, 29 октября, во Франции было выявлено 47 637 новых случая заражения SARS-CoV-2.

Напомним, ранее, 29 октября, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что, несмотря на повторное введение жестких «антикоронавирусных» мер, во Франции еще не началась«третья волна» пандемии SARS-CoV-2.