Москва, 30 октября, 2020, 22:30 — ИА Регнум. Российская вакцина может спасти мир от пандемии коронавируса, заявил 30 октября чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона в интервью Clarin.

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По его словам, пандемия тяжело сказалась на жизни людей, многие из которых теряют из-за нее работу.

«Надеюсь, это скоро закончится. Людям приходится тяжело, многие остались без работы. Я верю в Путина, верю, что у него скоро будет вакцина», — сказал Марадона.

«Это худшее, что могло случиться с нами, я никогда не видел ничего подобного», — описал спортсмен свои впечатления от пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марадона, отметивший 30 октября своё 60-летие, ушел на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом.