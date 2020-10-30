Турин, Италия, 30 октября, 2020, 20:56 — ИА Регнум. Общественный транспорт региона Пьемонт (Турине) должен заполняться не более чем на 50%, такое решение местные власти утвердили в пятницу, 30 октября.

Rassian.news.cn Пассажиры в медицинских масках едут в автобусе

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До настоящего времени действовала норма в 80%.

Предельное заполнение ограничивается для борьбы с распространением вируса.

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