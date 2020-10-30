Париж, 30 октября, 2020, 17:20 — ИА Регнум. После террористической атаки исламистов в Ницце на службу будут призваны из резерва 3,5 тыс. жандармов, сообщил 30 октября глава МВД Франции Жеральд Дарманен после заседания совета безопасности.

twitter @PoliceNat06 Полиция на месте теракта в Ницце

«Совет безопасности принял решение о повышении уровня бдительности. 3,5 тыс. жандармов-резервистов будут призваны на службу, с понедельника они поступят в распоряжение префектур», — заявил Дарманен.

Он пояснил, что дополнительные силы мобильных жандармов и полицейских мобилизуются из-за повышения террористической угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября террорист с ножом напал на прихожан храма Нотр-Дам в Ницце. Были убиты три человека. Нападавший постоянно выкрикивал исламистские лозунги.