Санкт-Петербург, 30 октября, 2020, 17:17 — ИА Регнум. Наибольший процентный прирост выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за неделю с 24 по 30 октября 2020 года в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) зафиксирован в Карелии. В абсолютных цифрах безусловным «лидером» по числу инфицированных остаётся Санкт-Петербург. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

ИЦК СЗФО, итоги недели, 30.10.2020

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В целом за указанный период в СЗФО выявлено 14 510 случаев заражения. Это на 1831 случай больше, чем неделей ранее. Рост зафиксирован во всех регионах округа.

Самый большой рост общего количества выявленных случаев за неделю произошел в Санкт-Петербурге: +5 144 человека — рост на 9% (с 55 378 до 60 522 человек). На втором месте оказалась Архангельская область: +2129 человек или 12% (с 18 117 до 20 246 человек), на третьем — Республика Коми: +1507 или 13% (с 11 650 до 13 157 человек).

В процентном отношении наибольший темп роста количества инфицированных за неделю зафиксирован в Карелии: на 14% (+765, с 5593 до 6358 человек). Наименьший прирост наблюдается в Мурманской области: на 7% (+1340, с 18 316 до 19 656 человек).

«В Вологодской области зафиксирован прирост на 11% (+662, с 6254 до 6916), в Псковской области — 11% (+780, с 6902 до 7682), в Калининградской области — 11% (+650, с 6090 до 6740) в Ленинградской области — 9% (+911, с 10 402 до 11 313), в Новгородской области — 9% (+572, с 6702 до 7274).

Меньше всего выявленных случаев коронавируса за неделю зафиксировали в малонаселенном Ненецком автономном округе — 50 человек (с 407 до 457 человек). Однако в процентном отношении это не так уж мало: +12%.