Москва, 30 октября, 2020, 15:43 — ИА Регнум. Главный дирижёр Михайловского театра Александр Ведерников скончался от коронавирусной инфекции, его легкие были поражены на 100%. Об этом 30 октября заявил ТАСС генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Михайловский театр Александр Ведерников

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Напомним, о смерти заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, музыкального руководителя и главного дирижера Михайловского театра 57-летнего Александра Ведерникова стало известно 30 октября. Он скончался в московской больнице после длительной тяжелой болезни, вызванной COVID-19. По словам Урина, у музыканта было 100%-ное поражение легких и диагностирован коронавирус.

Отметим, в Михайловском театре, где с 2019 года работал Ведерников, сообщили, что высоко ценили его личные и творческие качества. Дирижер связывал с Михайловским театром серьезные творческие планы.

«Из жизни ушел выдающийся музыкант. Для меня лично, для Михайловского театра, для всего музыкального мира — это невосполнимая утрата, — сказал художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман. — И именно сейчас, в этот тяжелый момент, я хочу обратиться ко всем коллегам и напомнить о том, что нельзя недооценивать опасность коронавируса. Последним спектаклем, которым продирижировал маэстро, была «Сельская честь» на открытии оперного сезона».

По словам Кехмана, 10 ноября Михайловский театр посвятит спектакль памяти Александра Александровича Ведерникова. Царство Небесное».