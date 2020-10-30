Москва, 30 октября, 2020, 14:20 — ИА Регнум. Действительно, исследование покупательского спроса в России в текущем календарном году приводит к весьма неординарным выводам. Поведение потребителей в последние 10 месяцев 2020 года можно уложить в синусоиду, при этом амплитуда колебаний которой различна на разных участках горизонта анализа, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Красильникова.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в магазин в торговом комплексе после снятия ограничений в Санкт-Петербурге

«Начало года характеризовалось постновогодними покупками, соответствующими тенденциям последних десяти (или даже двадцати) лет. Разве что январь 2015 год характеризовался всплеском возвратов в магазины крупной бытовой техники, купленной в декабре 2014 года на фоне резкого обесценивания национальной валюты (или же увеличением предложения на Avito, Ula), и не составлял общего тренда с начала «нулевых».

Информация о карантине в Китае в связи с угрозой COVID-19 в январе-феврале 2020 года еще не воспринималась населением России как импульс к покупкам «ассортимента апокалипсиса» в силу специфики отношения к информации внешнего мира (явившегося следствием и мощности информационного потока, и его разнородности в последние пять лет).

Мартовские ультра-всплески спроса на потребительские товары длительного хранения характеризовались историческими тенденциями «смутного времени»: гречка, консервы, алкоголь, туалетная бумага.

При этом весеннее поведение потребителей не отличалось рациональностью («берем, что есть на полках — на всякий «пожарный», вдруг подорожает»).

Апрель, май стали временем осознанно-ограниченного спроса с учетом принятия потребителем экономико-эпидемиологической ситуации в условиях нерабочих дней и опасений резкого снижения своих настоящих и будущих доходов.

Лето 2020-го можно назвать «маленькой жизнью» уставшего от эпидемиологического страха и многих ограничений потребителя, который реализовал в июне, июле и августе отложенный спрос и на товары, и на услуги.

Сентябрь, октябрь пандемии внес свои корректировки в иллюстрацию поведения нашего потребителя, который уже прожил полгода в реалиях пандемии.

С одной стороны, это человек, который уже пережил внешний страх (в силу мощного потока информации и большой степени неизвестности в отношении коронавируса и будущего).

С другой стороны, это внутренний страх (в силу близости болезни, увеличившегося количества случаев как самого COVID-19, так и потерь родных и друзей от него).

Поэтому этой осенью потребительский спрос стал более рациональным, осознанным (по сравнению с весной 2020-го), характеризующимся всплесками востребованности товаров согласно «рецепту жизни» (или «рецепту выживания») в условиях пандемии», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что у граждан РФ нет ни малейших оснований для того, чтобы начинать активно закупаться продуктами питания или товарами первой необходимости.

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