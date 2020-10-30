Москва, 30 октября, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Мировые религии отвергают идеи экстремизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мечеть

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"Ни одна мировая религия не приемлет идеи экстремизма. Она их абсолютно отвергает. И экстремизм, собственно, не имеет никакого отношения к религии», — сказал Песков.

По его словам, нужно выявлять любые попытки прикрыть экстремизм религией.