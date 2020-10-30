Москва, 30 октября, 2020, 10:54 — ИА Регнум. В России начались продажи новых специальных версий Lada 4×4 и XRAY Cross под названием Black. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Lada.ru Lada 4x4 и XRAY Cross Black

Модели приобрели черные акценты внутри и снаружи в сочетании с насыщенными цветами кузова, а на некоторых деталях появилась надпись спецверсии.

XRAY Cross в версии Black отличается широкой блестящей линией черной глянцевой крыши, черными зеркалами. Новинка получила мультимедийную систему с популярными сервисами Яндекс. Авто, 4G модемом и камерой заднего вида.

Lada 4×4 Black создана на базе модификации Urban, которую дополняют черные акценты.

Цена на Lada 4×4 Black начинается от 666 900 рублей, а XRAY Cross Black стоит от 927 900 рублей за версию с механической коробкой передач и 987 900 рублей за комплектацию с «автоматом».

Ранее АвтоВАЗ объявил о старте продаж в России спецверсий Lada Vesta Cross и Vesta SW Cross под названием Black.

Читайте также: АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве автомобилей Vesta и Xray