Владивосток, 30 октября, 2020, 08:28 — ИА Регнум. Губернаторам некоторых регионов Дальнего Востока по итогам совещаний у вице-премьера Татьяны Голиковой поручено разобраться с высокой смертностью пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии коронавируса. Протокол прошедшего 26 октября совещания распространил телеграм-канал «Незыгарь».

ИА REGNUM Медицина

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Минздрав РФ обеспокоен высокими показателями внутрибольничной смертности пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения (более 25%) на Камчатке, в Хабаровском крае, Еврейской АО, Чукотском АО и высокой внутрибольничной летальностью от инфарктов миокарда (20% и более) на Магадане, Камчатке, в Еврейской АО.

Также по итогам прошедшего совещания губернаторам дальневосточных регионов предстоит разобраться с проблемами при оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. В частности, в Приамурье, на Магадане, Сахалине и в Якутии зафиксированы низкие показатели (менее 50%) ранней выявляемости онкологических заболеваний. В Еврейской АО отмечается низкий процент постановки на учёт больных с выявленными злокачественными новообразованиями. А в Приморском крае пациенты со злокачественными новообразованиями недостаточно обеспечены химиотерапевтическими препаратами.

Главе Якутии Айсену Николаеву по итогам совещания указали на недопустимость снижения качества и доступности оказания медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями. А губернатору Чукотки Роману Копину необходимо повысить доступность оказания медицинской помощи онкологическим больным.

Главам этих регионов поручено провести анализ причин, принять меры по их устранению и доложить о результатах до 3 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой главам субъектов Дальнего Востока дан ряд поручений в связи со сбоями в системе здравоохранения в период пандемии коронавируса. В частности, губернаторам всех дальневосточных субъектов необходимо обратить внимание на структуру госпитализации больных COVID-19, в том числе подлежащих амбулаторному лечению.