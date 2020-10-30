Владивосток, , 07:50 — REGNUM По итогам совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой главам субъектов Дальнего Востока дан ряд поручений в связи со сбоями в системе здравоохранения в период пандемии коронавируса. Протокол совещания распространил телеграм-канал «Незыгарь».

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В частности, губернаторам всех дальневосточных субъектов необходимо обратить внимание на структуру госпитализации больных COVID-19, в том числе подлежащих амбулаторному лечению.

«Принять меры к соблюдению маршрутизации пациентов и организации лечения на амбулаторном этапе», — говорится в документе.

Губернаторам Камчатки Владимиру Солодову и Сахалина Валерию Лимаренко по итогам совещания поручено обратить внимание на низкую долю постановки пациентов на диспансерный учёт впервые выявленных больных с хроническими неинфекционными заболеваниями — сахарным диабетом, болезнями органов дыхания.

Губернатору Магадана Сергею Носову указали на низкий охват лечением пациентов с впервые выявленными неинфекционными заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительный объём средств, выделяемых правительством России из резервного фонда на выплаты медицинским работникам за борьбу с COVID-19, составит в октябре около 25 млрд рублей. Об этом говорится в двух проектах распоряжений правительства по перераспределению бюджетных ассигнований в 2020 году, которые согласованы Минфином России.