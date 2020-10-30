Москва, 30 октября, 2020, 06:29 — ИА Регнум. Дополнительный объём средств, выделяемых правительством России из резервного фонда на выплаты медицинским работникам за борьбу с COVID-19, составит в октябре около 25 млрд рублей. Об этом говорится в двух проектах распоряжений правительства по перераспределению бюджетных ассигнований в 2020 году, которые согласованы Минфином России.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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По одному из них выплаты будут направляться по заявкам из субъектов России за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинских работников. Объём финансирования составит 8,69 млрд рублей.

По второму будет выделено около 16,1 млрд рублей на стимулирующие выплаты «за выполнение особо важных работ» врачам и персоналу, которые непосредственно участвуют в оказании медицинской помощи гражданам, заболевшим COVID-19.

Ранее СМИ сообщали, что российские медики будут получать дополнительные выплаты за борьбу с коронавирусом в течение 2021 года.