Санкт-Петербург, 29 октября, 2020, 23:34 — ИА Регнум. На фоне роста заболеваемости COVID-19 власти Санкт-Петербурга стремятся избежать остановки экономики и вводят только локальные ограничения. Об этом в эфире городского телеканала «78» заявил 29 октября губернатор Александр Беглов. По его словам, использование жителями города индивидуальных средств защиты от заражения поможет избежать локдауна.

Дарья Драй ИА REGNUM «Концерта нет»

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«От эпидемии страдают все. Ограничения необходимы, но мы за то, чтобы они носили локальный характер. Люди должны зарабатывать», — сказал губернатор.

В то же время количество заболевших растет, поэтому здоровье и жизнь петербуржцев будут защищать, в том числе, ужесточением контроля за введенными, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, санитарными требованиями и ограничениями.

Проверяются магазины, салоны красоты, наземный транспорт, метрополитен и такси, а также всевозможные объекты общепита — рестораны, кафе, бары, которым запрещено работать в ночное время.

В проверках задействовано 260 сотрудников исполнительных органов госвласти, администраций всех 18 районов, подведомственных учреждений.

«Пока вирус не отступил, все правила и рекомендации специалистов будут строго соблюдаться», — подчеркнул Александр Беглов.

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Тем временем усиливается готовность системы здравоохранения Петербурга к дальнейшему ухудшению ситуации. В случае ухудшения ситуации город может развернуть в больницах 11 450 коек, сообщил градоначальник. При этом в целом сохраняется плановая медицинская помощь, в том числе для онкологических больных.

«Если все-таки потребуется перепрофилировать городские больницы, то их пациентов возьмут федеральные учреждения. В таком случае количество коек для пациентов с ковидом может быть увеличено до 14 тысяч», — пояснили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.

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Напомним, за 28 октября в Петербурге выявлено 758 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлен 59 721 случай заражения. От COVID-19 скончались 3765 жителей города. Выздоровели 37 672 человека.