Женева, Швейцария, 29 октября, 2020, 22:45 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 479 417 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 44 351 506 человек. Такие данные приводит 29 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Metropolitan Transportation Authority of the State of New York Дезинфекция вагонов в Нью-Йоркском метро

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Сообщается также, что за сутки в организацию поступили данные о ещё 7126 скончавшихся больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 171 255.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 404 159 случаях заражения коронавирусом и 5780 скончавшихся пациентах за сутки.