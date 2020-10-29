Женева, Швейцария, 29 октября, 2020, 22:12 — ИА Регнум. С официального сайта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исчезли статистические данные о заболеваемости и смертности от коронавируса в мире.

Скриншот сайта covid19.who.int

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Уже в течение по меньшей мере получаса на странице портала, посвящённой COVID-19, во всех разделах значится «0». Какие-либо данные отсутствуют как в инфографике, так и в таблицах со статистикой заболеваемости по странам.

По всей вероятности, речь идёт о техническом сбое. В организации пока никак не прокомментировали ситуацию.