Пекин, 29 октября, 2020, 19:34 — ИА Регнум. Китайский центр валютных сделок обнародовал данные о курсе юаня по отношению к другим основным валютам на межбанковском рынке страны. Об этом 29 октября сообщает Синьхуасо ссылкой на соответствующее указание Народного банка Китая (НБК), являющегося основным финансовым регулятором.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

В течение дня, по данным Центра, валюта страны по сравнению с предыдущим торговым днем ослабела по отношению к доллару на 65 процентных пунктов, составив 6,726 юаня за доллар. В опубликованном списке также представлены курсы юаня по отношению к евро, гонконгскому доллару и фунту стерлингов.