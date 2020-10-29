Москва, 29 октября, 2020, 19:19 — ИА Регнум. Озабоченность выражает Россия в связи со всё более масштабным вовлечением иностранных наёмников с Ближнего Востока в войну в Нагорном Карабахе, сообщила 29 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Скриншот видео пользователя YouTube канала @Mada Media Боевик Свободной сирийской армии (ССА) заряжает крупнокалиберный пулемет M2 Browning. Алеппо, Сирия

Захарова «Мы глубоко озабочены продолжающимися военными действиями, всё более масштабным вовлечением в боестолкновения иностранных наёмников с Ближнего Востока».

Российский дипломат перечислила контакты, которые осуществляет Москва в рамках урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

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Так, российский президент Владимир Путин регулярно общается по телефону с лидерами Армении и Азербайджана, кроме того, он проводит переговоры с президентом Турции, как и министр иностранных дел России Сергей Лавров — со своим турецким коллегой.

Также Лавров в рамках взаимодействия в Минской группе ОБСЕ провёл 28 октября переговоры с французским коллегой Жан-Ивом ЛеДрианом.

Захарова «Для обсуждения дальнейших шагов достигнута договорённость об очередной встрече в Женеве 30 октября министров иностранных дел Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе продолжается война, несмотря на объявленное (уже в третий раз) 26 октября 2020 г. перемирие.