Москва, 29 октября, 2020, 18:51 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не понимает, зачем в качестве меры по борьбе с коронавирусом в зарубежных городах используется комендантский час.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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Столичный мэр в эфире телеканала «Россия 24» ответил на просьбу ведущего прокомментировать меры против COVID-19, которые принимаются в других странах, в частности, комендантский час в городах Европы.

«Мне забавно видеть, когда вводят комендантский час с 23 до 6 утра. Я не очень понимаю, что там такое ночью происходит в этих городах, что надо обязательно вводить комендантский час? — сыронизировал Собянин. — То есть днём можно передвигаться, заражать друг друга, а ночью — комендантский час. Ночью и так во всех городах, несмотря на их активность, количество людей на улицах и в общественных местах радикально меньше».

Он считает такие меры «больше популистскими».

Комендантский час действует в Испании, Бельгии и ряде других стран Евросоюза.