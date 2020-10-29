Вильнюс, 29 октября, 2020, 18:51 — ИА Регнум. На территории Литвы начались военные учения НАТО, поэтому жителей страны призвали не мешать движению колонн военной техники. Об этом сообщает 29 октября пресс-служба Вооруженных сил Литвы на своей странице в Facebook.

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В ходе учений на территории Литвы планируется интенсивное передвижение военной техники и транспорта, поэтому местным водителям рекомендовано не совершать обгон, не пытаться въехать внутрь колонн, не маневрировать среди больших военных машин, а лучше при появлении колонны военной техники съехать на обочину, уменьшить скорость или остановиться и подождать, пока военные проедут мимо.

Как сообщало ИА REGNUM, военные учения НАТО Brilliant Jump 2020 продлятся до 7 ноября. В них будут задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих и около 600 единиц военной техники.